Wycinka drzew w rejonie ulicy Szubińskiej i Ikara w Bydgoszczy. Mieszkańcy dopytują: "Czy to było konieczne?"

- Z niepokojem patrzę na to, co się dzieje na naszym zielonym skwerze za "Klubem Logistyk" przy Szubińskiej i Ikara. Kila drze już wycięto, a pozostałe są oznaczone i pewnie pójdą pod piłę jako kolejne. W pobliżu rośnie pomnik przyrody, dąb "Ikar". Mam tylko nadzieję, że on jest bezpieczny! - mówi nasza Czytelniczka, mieszkanka bloku przy ulicy Ikara 16.

Głosy lokatorów z innych bloków są podobne. Niektórzy dopatrują się w wycince przygotowania do dawnego planu budowy ulicy dojazdowej z Szubińskiej w kierunku Ikara.

- Wiem, że tu jest chyba nie do końca wyjaśniona sprawa własności terenu sąsiadującego z naszymi blokami. Dawniej te wszystkie grunty były administrowane i należały do wojska, teraz częściowo się to zmieniło. Pamiętam, że plan budowy dojazdu z ulicy Szubińskiej został w przeszłości zarzucony właśnie z powodu nieuregulowanych kwestii własnościowych między wojskiem i miastem. Nie wiem, może to ma coś wspólnego z tą wycinką? - mówi mieszkaniec osiedla.