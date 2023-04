Wydał 380 zł na aplikację randkową w Irlandii, ale nie mógł z niej korzystać. Udało mu się odzyskać pieniądze?

Pan Rafał skontaktował się z ECK Polska, które przekazało sprawę do ECK Irlandia. Portal randkowy w odpowiedzi do ECK Irlandia zaznaczył, że odstąpienie od umowy musi się odbyć zgodnie z regulaminem. W tym wypadku jednak wina nie leżała po stronie konsumenta. Dzięki interwencji ECC-Net- Pan Rafał otrzymał zwrot pieniędzy wysokości 380 zł.

Gdzie szukać pomocy, gdy mamy problem z zagranicznym przedsiębiorcą?

To jedna z ostatnich, skutecznych interwencji Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska. To instytucja, która bezpłatnie pomaga konsumentom w rozwiązywaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami w sposób pozasądowy. ECK Polska należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Obejmuje ona 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.