Wydział Komunikacji we Włocławku zmienił lokalizację. Teraz działa w tym miejscu. Zdjęcia

W takich godzinach czynny jest Wydział Komunikacji we Włocławku

Nowy gmach dworca PKP we Włocławku oddano do użytku na początku sierpnia 2023 roku. W grudniu do nowego budynku przy ul. Okrzei przeniesiono Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, który dziennie obsługuje około 200 osób. W nowej lokalizacji działa od środy 13 grudnia 2023 roku. Znajduje się na pierwszym piętrze, na które można dostać się schodami lub windą. W sali obsługi jest 18 stanowisk.