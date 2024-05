Wykrywanie ewentualnych podsłuchów. Kto odpowiada za bezpieczeństwo w bydgoskim urzędzie wojewódzkim?

Nie milkną echa wyjazdowego posiedzenia Rządu RP, które odbyło się na początku maja w urzędzie wojewódzkim w Katowicach. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra Tomasza Siemoniaka poinformował wtedy w mediach społecznościowych o zastanawiającym odkryciu dokonanym przez funkcjonariuszy SOP.

„Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie” – napisał na X.

Co znaleziono? Sprawa została krótko potem wyjaśniona. Głos zabrał śląski magistrat: - Znaleziony został element starego systemu nagłośnieniowego, który został kiedyś zainstalowany przez emerytowanego dziś pracownika. Nie mam informacji, kiedy to było, ale już na pewno jest to element, który już nie służy niczemu. Został po prostu znaleziony podczas rutynowej kontroli służb, które sprawdzały bezpieczeństwo – powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alicja Waliszewska.