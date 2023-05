Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 16.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.05 0:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat toruński

Biskupice , 103/3, 103/5, Łubianka ulice Anny Jagiellonki , 29/47, Bydgoska 7, Chełmińska 1, 7, Chełmżyńska 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 31, Dębowa 1, 3, 7, 8, 11, 32/18, 32/26, 32/28, Jesionowa 3, 6, 32/34, 32/50, Toruńska 1, od 5 do 7, 9, 11, 12, 14, 18, od 21 do 25, 25A, od 26 do 29, od 31 do 39, od 41 do 43, 45, 35/64, Wierzbowa 2, 6 65, 70, 71, 74, 124/1, 29/25, 29/4, 32/45, 32/46, 32/51, 32/52.

od 15.05 godz. 23:00 do 16.05 godz. 0:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Polna numery 21a-b, 21e-f, 23a-f

16.05 od godz. 10:00 do 14:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Cichej Łąki, ul. Kwitnącej Gruszy, ul. Dzikiej Jabłoni

16.05 od godz. 10:00 do 14:00