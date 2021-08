Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 19.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat mogileński

Zofijówka

19.08 od godz. 6:00 do 16:00

Łąkie

19.08 od godz. 6:00 do 12:00

Strzelno Słoneczna 1,2,3,4

19.08 od godz. 6:00 do 12:00

powiat tucholski

Drożdżenica od 48 do 56, i przyległe.

19.08 od godz. 7:30 do 16:00

Śliwice ul. Malinowa 44, i przyległe.

24.08 od godz. 8:00 do 11:30

Tuchola ul. Miłosza 3, 4, 5, 7, 9, 11, Szymborskiej 19, i przyległe.

25.08 od godz. 8:00 do 12:00

Drożdżenica od 44 do 47, oraz od 57 do 59, i przyległe.

26.08 od godz. 7:30 do 16:00

Okoninek działki nr 144/7, 144/8, i przyległe.

27.08 od godz. 11:30 do 15:00

powiat inowrocławski

Popowice gospodarstwo, 1,2,3,4

19.08 od godz. 9:00 do 12:00