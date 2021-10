Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 28.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat tucholski

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Płazowo 28, 30, 30A, Świt 1 (leśniczówka), i przyległe.

28.10 od godz. 7:15 do 8:30

28.10 od godz. 16:30 do 18:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

28.10 od godz. 8:00 do 9:00

28.10 od godz. 10:30 do 11:30