Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.03

Gdzie obecnie (23.03 10:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat włocławski

Marianka, ul. Dolna numery 4, 53, 53a, ul. 1 Maja od numeru 2 do numeru 56, ul. Ogrodowa od numeru 1 do numeru 26

23.03 od godz. 10:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat lipnowski

Żabieniec, ul. Asfaltowa, ul. Leśna, ul. Słoneczna

28.03 od godz. 9:00 do 13:00

Czarny Las, od nr 22do nr 28, Ul. Długa od nr 16 do nr 35

31.03 od godz. 10:00 do 13:00

powiat włocławski

Nowa Wola, ul. Dzikiej Róży 38,40

28.03 od godz. 10:00 do 14:00

Wolica, ul. Centralna od nr 1 do nr 41, ul. św. Piotra i Pawła 26, ul. Okrężna od nr 1 do nr 6,, ul. Ogrodowa od nr 1 nr 12

29.03 od godz. 10:00 do 14:00