Wypadek motocyklistów z autem osobowym w Białym Borze pod Grudziądzem. Dwie osoby trafiły do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem marki honda nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu marki skoda, który najprawdopodobniej zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. W wyniku zdarzenia 45-letni kierowca motocykla i jego 35-letnia pasażerka z obrażeniami głównie kończyn zostali zabrani do szpitala gdzie zostali na dalszej hospitalizacji.

Pojazdy poruszały się w stronę Grudziądza. Do wypadku doszło tuż za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną DK 55 ze strzeżonym przejazdem kolejowym. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Teraz sprawa będzie prowadzona będzie prowadzona w kierunku spowodowania wypadku. Za przestępstwo to grozi kara do 3 lat więzienia.

Do kolejnego zdarzenia z udziałem motocyklisty doszło w poniedziałek, 29 maja w miejscowości Mały Rudnik w gm. Grudziądz. Tutaj z jednośladem zderzyła się ciężarówka. Nikt nie został ranny.