Wypadek w bydgoskim Fordonie. Na ulicy Wyzwolenia zderzyły się dwa samochody

- Na miejscu pracowały dwa zastępy JRG nr 2 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Czołowo zderzyły się dwa samochody, którymi podróżowali tylko kierowcy, kobieta i mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia uszkodzone zostały również zaparkowane pojazdy wzdłuż ul. Wyzwolenia. Kierowcy byli przytomni, ale po wstępnym przebadaniu przez ratowników medycznych zapadła decyzja o przewiezieniu ich do bydgoskich szpitali - mówi st. kpt Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.

Do wypadku doszło we wtorek, 25 kwietnia, kwadrans przed godziną 16.00, na wysokości ulicy Swobodnej. Zderzyły się dwa samochody osobowe: opel i peugeot. Poszkodowani zostali kierowcy.

- Kierująca peugeotem jechała ulicą Wyzwolenia w kierunku Strzelec i chciała skręcić na miejsce postojowe znajdujące się po lewej stronie. Nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającemu z naprzeciwka oplowi. W ten sposób doszło do zderzenia. Opel po odbiciu się uszkodził trzy zaparkowane pojazdy: opla, mazdę i mitsubishi. W tych pojazdach nikogo nie było - wyjaśnia kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

