Wypadek w Szynwałdzie. Kierowca uderzył w drzewo. Był kompletnie pijany, miał prawie 5 promili! [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło 19 października na drodze powiatowej w Szynwałdzie w gminie Sośno. Zgłoszenie do służb ratunkowych wpłynęło ok. godz. 20.30. Kierowca po uderzeniu w drzewo, sam wydostał się z pojazdu.- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem opel astra, 26-letni mieszkaniec gminy Więcbork na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem wykazało 4,7 promila alkoholu we krwi– informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.Mężczyźnie nic poważnego się nie stało, jednak został zabrany do szpitala.

Marcin Misiak