Wypadki drogowe w Kujawsko-Pomorskiem Zwykle za tę tragedię ktoś odpowiada i trafia za kraty

Warto to sobie uświadomić w poniedziałek 25 lipca – w Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

- To dobry moment na rachunek sumienia i odpowiedź na pytanie czy ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem bezpiecznym kierowcą? To także kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy – przekonuje kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.