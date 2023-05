Wyścig Wrak Race w Trzebiełuchu ze zbiórką dla Nikoli z gminy Papowo Biskupie

Organizatorzy, podczas wyścigu zaplanowanego na 20 maja o godz. 10, chcą pomóc rodzinie Nikoli uzbierać pieniądze na rehabilitację i kosztowne dojazdy do Gdańska oraz Bydgoszczy.

Nikola urodziła się z wadą układu pokarmowego i podczas operacji okazało się, że ma niezdiagnozowaną wadę serca. W tamtym czasie znajdowała się w stanie krytycznym, ale mimo małego ciałka ma ogromną wolę walki. Dalsze badania wykazały, że ma więcej problemów ze zdrowiem i wady współistniejące. Nikola przeszła również resekcje części jelita grubego. Jej stan znów był krytyczny i wszystko po raz kolejny stanęło pod ogromnym znakiem zapytania. Specjaliści z Gdańska i Bydgoszczy zadbali o to, aby mogła spokojnie doczekać do głównej operacji serca. Pierwsze dwa miesiące życia spędziła w szpitalach, następne trzy szczęśliwie w domu z rodziną. Do końca życia będzie pod opieką kardiologiczną.