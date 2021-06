Wystarczy tych spalarni! Mieszkańcy Bydgoszczy nie chcą nowej, do której trafiałyby niebezpieczne odpady z Polski i Europy

Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy domagają się radni PiS w sprawie budowy nowej spalarni śmieci oddalonej zaledwie kilometr od osiedli mieszkaniowych. - Nie ma zgody mieszkańców na taką inwestycję! - podkreślali podczas konferencji z udziałem przedstawicieli rad osiedli oraz mieszkańców.

W czwartek w sąsiedztwie targowiska na osiedlu Kapuściska bydgoscy radni PiS zorganizowali konferencję prasową, podczas której zaprotestowali przeciwko planom budowy niebezpiecznych odpadów niedaleko osiedla Kapuściska. Kilometr od bloków - Tysiąc metrów od bloków mieszkalnych – podkreślała radna Grażyna Szabelska. - Mieszkańcy i radni do 12 czerwca zbierają uwagi do wyłożonego planu inwestycji. Nowa spalarnia będzie trzykrotnie większa od istniejącej na terenie byłego Zachemu. Jej roczna przepustowość wyniesie 28 tysięcy ton. Na terenach po Zachemie istnieje również firma Pro-Natura. Ponadto, wieloletnia obecność Zachemu przyczyniła się do degradacji środowiska. Dlatego w tym miejscu nie ma społecznej zgody na powstanie kolejnej inwestycji, która będzie oddziaływać na środowiska, na zdrowie mieszkańców. O to się wszyscy boimy – mówiła radna PiS.

Radna Szabelska przypomniała, że planowana inwestycja nie jest zgodna z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Ten dokument nie zakłada kolejnych spalarni niebezpiecznych odpadów w naszym województwie. - U nas są już trzy miejsca przeznaczone do spalania niebezpiecznych odpadów. Nie ma żadnego uzasadnienia, by budować kolejną spalarnię z tak dużą przepustowością! Krajowy Plan Gospodarki Odpadami ma przeciwdziałać nierównomiernemu rozłożeniu spalarni śmieci. W niektórych województwach są takie inwestycje, a w niektórych, jak w województwach: opolskim, warmińsko – mazurskim i dolnośląskim nie ma ani jednej. Dlatego nie ma żadnej przesłanki, by w Bydgoszczy, w naszym województwie tworzyć kolejną – podkreślała radna Szabelska. Uczestnicy konferencji prasowej sprzeciwiający się budowie nowej spalarni niebezpiecznych odpadów Fot. Dariusz Bloch Nie było zawiadomienia Radny Jerzy Mickuś wyrażał niezadowolenie, ponieważ rady osiedla nie otrzymały zawiadomienia prezydenta Bydgoszczy w sprawie budowy nowej spalarni, a przecież to rady osiedla są głosem mieszkańców. - Dowiedzieliśmy się przypadkiem, że powstać ma taka instalacja, stad nasze pospolite ruszenie wyrażające sprzeciw – mówił radny Mickuś. - Istniejący od lat Zachem truł nie tylko mieszkańców Kapuścisk, ale Łęgnowa, Glinek, Czerska Polskiego. W sąsiedztwie osiedli jest elektrociepłownia, spalarnia odpadów komunalnych, wystarczy.

Urszula Garstka, przedstawicielka mieszkańców osiedla Łęgnowo Wieś protestowała również przeciwko składowaniu i spalaniu niebezpiecznych odpadów. - To wszystko pójdzie do wód gruntowych, które i tak już zostały zanieczyszczone przez były Zachem. My, mieszkańcy Łęgnowa Wsi stanowczo przeciwko temu protestujemy i domagamy się uwzględnienia naszego protestu.

Jak już pisaliśmy, ogólnopolska firma Eneris Eco chce wybudować w Bydgoszczy nową instalację do spalania odpadów niebezpiecznych na terenie dawnego Zachemu. Ta nowa - zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko przedstawionym przez Eneris ratuszowi, ma termicznie przekształcać niebezpieczne śmieci - opony, pochodne olejów, smarów, nasączone lakierami drewno i np. pomedyczne resztki ciał - w ilości 28 tysięcy ton rocznie. POLECAMY