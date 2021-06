Z pamiętnika pośrednika. Czyli wielka płyta po taniości i willa z basenem, ale dmuchanym

Pośrednicy kupna-sprzedaży nieruchomości mają ciekawą pracę. To dzięki swoim klientom. Pewnie, bywa nerwowo, ale czasem nie da się powstrzymać śmiechu. Oto anegdoty, przedstawione przez agentów nieruchomości z Kujawsko-Pomorskiego. Pośrednicy zresztą też zapewniają emocje inwestorom.

Biuro nieruchomości pomagało klientowi sprzedać dom blisko centrum miasta. Cena, za dom plus dużą działkę, była wyjątkowo niska. To dlatego, że dom nadawał się do kapitalnego remontu. 2000-metrowa działka przyciągnęłaby kupców, gdyby nie to, że posiadała ostre skosy. Poprzedni właściciele zrobili nawet schody, prowadzące od furtki ogrodzenia do głównych drzwi do domu. Wielu klientów przyjeżdżało i nieruchomość oglądało. Gdy już obejrzeli, to od razu rezygnowali.

Stoki narciarskie

Znalazł się następny zainteresowany. W jego przypadku stroma działka okazała się plusem. Kupujący był zapalonym miłośnikiem jazdy na nartach. Jak zobaczył posesję, wiedział, że ją kupi. Położenie działki przypominało mu pobyt w górach. Tym bardziej, że po drugiej stronie ulicy faktycznie widać było wzgórza. Z okien domu można je dostrzec.