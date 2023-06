Z placu Wolności we Włocławku zniknąć ma symbol komunizmu. Na placu stanie nowy pomnik [zdjęcia]

- Można żałować, że musiało dojść do takiej sytuacji, że Rosja putinowska napadła w sposób bestialski na Ukrainę, żeby we Włocławku doszło do tej sytuacji, by ten pomnik, który jest w jakimś sensie dwuznacznym pomnikiem, został zlikwidowany. Myślę, że decyzja o powstaniu nowego pomnika jest, jak najbardziej, słuszna. Ta obudowa, która została zainstalowana w 1994 roku, ona - jest poświęcona żołnierzowi polskiemu - może pozostać gdzieś w godnym miejscu na terenie miasta, któregoś z placów, czy też muzeum, czy przy Browarze B. Natomiast to, co jest pod spodem, jest zakłamywaniem historii. Nie zgadzam się z przewodniczącym rady miasta, bo jak sięgniemy pamięcią, to czy to była Rosja carska, czy Rosja bolszewicka, czy też obecna Rosja putinowska, to zawsze ona cechowała się tym, że nienawidziła Polski – mówił Janusz Dębczyński.