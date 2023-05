Tablica upamiętniająca kolejarzy zniknęła sprzed dworca PKP we Włocławku. Co się z nią stało? [zdjęcia]

Tablicę upamiętniającą kolejarzy ustawiono we Włocławku w 1975 roku

Pomnik Kolejarzy Zamordowanych w latach 1939-1945 we Włocławku zbudowano i odsłonięto w 1975 roku. Budowę sfinansowano ze składek organizowanych we Włocławku przez kolejarzy i harcerzy .

W 2021 roku wyburzono stary dworzec PKP we Włocławku. Zniknęła też pamiątkowa tablica

W sierpniu 2021 roku – w związku z budową nowego gmachu dworca PKP we Włocławku – wyburzono stary budynek. Wraz z rozpoczęciem inwestycji, z ulicy Okrzei zniknął Pomnik Kolejarzy Zamordowanych w latach 1939-1945 we Włocławku. Mieszkańcy – zarówno w mediach społecznościowych, jak i dzwoniąc do naszej redakcji - dopytują, co stało się z pomnikiem. Zastanawiają się, czy został gdzieś przeniesiony, czy po zakończeniu budowy nowego dworca wróci na swoje dawne miejsce, czy może zostanie umieszczony w innym miejscu.