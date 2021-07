Z Sępólna i Kamienia nie ma połączeń z Bydgoszczą, to i nie ma do Więcborka. "Mamy skandal, wstyd i białą plamę wykluczenia"

- Mieszkańcy powiatu sępoleńskiego nie dojadą komunikacją autobusową publiczną do Poradni Specjalistycznych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku. Mamy skandal, wstyd i białą plamę wykluczenia! – piszą do nas zbulwersowani mieszkańcy.

Poseł Szopiński interpeluje do rządu o przywrócenie autobusów z Sępólna do Bydgoszczy

Mieszkańcy bez transportu do Więcborka

- Zawsze było tak, że autobusy jeździły do końca roku szkolnego, a okresie wakacji już nie. Wszystko było dobrze, dopóki autobusy jeździły do Bydgoszczy. Te kursy obsługiwały PKS Bydgoszcz i PKS Chojnice. Przez to, że PKS Chojnice zawiesił kursy do Bydgoszczy, automatycznie nie ma do Więcborka – tłumaczy Andrzej Marach, wicestarosta sępoleński.