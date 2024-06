Zabójstwo bezdomnego w Grudziądzu? Podejrzany Sławomir J. już w rękach policji. Do zatrzymania przyczyniły się sygnały od mieszkańców

Komunikat policji z 22 czerwca brzmi: "W związku z komunikatem z dnia 21.06.2024 roku dotyczącym osoby podejrzanej o dokonanie zabójstwa na terenie Grudziądza, informujemy, że w sobotę (22.06.2024) w godzinach popołudniowych 51-letni Sławomir J. został zatrzymany. Do zatrzymania przyczyniły się sygnały od mieszkańców Grudziądza, które wpływały do naszej siedziby od samego rana. Dziękujemy wszystkim osobom, których wskazówki przyczyniły się do zatrzymania poszukiwanego".