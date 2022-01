“Zabujani w Bydgoszczu”, czyli piękne foto miasta ku uciesze innych

Na spotkanie w centrum miasta dr Ruprecht przyjeżdża na rowerze. Uważnie ogląda latarnie i stojaki, sprawdza, gdzie przypiąć rower.

- Pani doktor na rowerze?! Nawet w taki mróz?!

- Nigdy nie miałam samochodu, za to kilkanaście rowerów. Jedyny egzamin, który oblałam na studiach, na szóstym roku, to był właśnie egzamin z prawa jazdy. U nas w domu nigdy nie było samochodu, poruszaliśmy się rowerami.

- Nigdy nikt nie ukradł?

- Ukradziono mi, niestety piękny amerykański rower, i to spod domu. Moja wina, nie zapięłam. Na moich oczach złodziej odjechał. To była kara za głupotę, o której nie miałam odwagi powiedzieć mojemu Tacie.

- Z roweru widać lepiej?

- Oczywiście, mam inną perspektywę oraz szybkość gwarantującą przystanięcie, gdy mnie coś zauroczy. Pokażę zdjęcia, które zrobiłam podczas porannej jazdy do pracy z Mostu Staromiejskiego (doktor Ruprecht włącza swojego smartfona). Nie było klasycznego wschodu słońca, ale piękne różowe niebo. Zjechałam na bulwar nad Brdą, chciałam jechać dalej tą trasą, ale kolory nieba zniknęły. To wyjątkowe światło nie trwało nawet pięciu minut. Dosłownie moment, żeby zrobić ciekawe zdjęcie. Chyba po raz pierwszy w życiu doświadczyłam tego, że tak szybko minęło to niezwykłe światło.