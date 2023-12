Zabytkowy holownik "Certa" dopłynął do Bydgoszczy i przycumował na Brdzie do burty barki "Lemara"

- Jednostka dopłynęła do centrum miasta około godziny 13 i przycumowała do burty barki "Lemara". Bardzo się z tego faktu cieszymy i zapraszamy bydgoszczan do oglądania tego pływającego zabytku. Już widać, że ludzie zainteresowali się, przychodzą, robią zdjęcia – mówi nam Adam Gajewski , kierownik Sekcji Dziedzictwa Lokalnego Muzeum Legend Szyperskich "Barka Lemara" MCK w Bydgoszczy.

"Certa" płynęła z Czarnkowa do Bydgoszczy, by ty stać się drugim pływającym zabytkiem obok barki "Lemara".

Podróż z przygodami

Podróż z Niemiec, a potem z wielkopolskiego Czarnkowa skanalizowaną Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą do centrum Bydgoszczy (międzynarodowa droga wodna E70) nie obyła się bez przygód. Holownik stanął przed śluzą nr 8 Nakło Wschód, która do połowy grudnia przechodziła generalny remont i w ostatnich dniach trwał jeszcze jej odbiór przez nadzór budowlany. Remont nakielskiej śluzy pochłonął 9 mln 662 tys. zł.

"Certa" uratowana! 125-letni statek wróci z Niemiec do Bydgoszczy. Kupi go miasto

- W okresie bożonarodzeniowym i zapewne do końca będzie jeszcze można oglądać nasz statek przycumowany do barki "Lemara". Później popłynie do stoczni przy ulicy Spornej, gdzie zostanie wyciągnięta na brzeg i poddana remontowi - kontynuuje Adam Gajewski.

Stara historia

Holownik zbudowano w roku 1897 w bydgoskiej stoczni (wtedy niemieckiej) Bromberger Gesellschaft, należącej później do Lloyda Bydgoskiego i nadano mu nazwę "Irmtraut". Początkowo napędzała go maszyna parowa. Po II wojnie światowej został odbudowany i zaczął pływać pod nazwą "Czerwińsk". Po kolejnym remoncie w latach 50. XX, gdy wyposażono go w silnik Diesla, stał się "Certą". Jednostka zagrała w roku 1968 w jednym z odcinków popularnego serialu telewizyjnego "Czterej pancerni i pies". Do roku 1995 pływał w barwach Żeglugi Bydgoskiej.