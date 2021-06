Zaginęła Irena Sprawka z Bydgoszczy. Starsza kobieta wyszła z domu i nie wróciła

Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 72-latki, która 5 czerwca 2021 r. wyszła z domu nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do tej pory nie wróciła. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia kobiety.

Zaginiona to Irena Sprawka, 72-letnia mieszkanka Bydgoszczy. Kobieta wyszła z domu 5 czerwca 2021 i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionej: wiek z wyglądu pomiędzy 70 a 80 lat, niskiego wzrostu- około 160 cm, szczupła budowa ciała, włosy siwe średniej długości, podczas chodzenia kuleje.

Ktokolwiek zna miejsce pobytu kobiety, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo przy ul. Toruńskiej 19 lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 52 69 albo na numer alarmowy Policji 112.