Zakaz palenia na balkonie w Polsce - czy obowiązuje? Tego nie można robić na balkonie, za to teraz grozi mandat [18.06.2024 r.]

Pojawiła się jednak petycja dotycząca wprowadzenia zakazu palenia papierosów i e-papierosów na balkonach i w oknach w budynkach wielorodzinnych - wpłynęła ona do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia 5 maja 2024 roku.

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna skomentowała pomysł wprowadzenia zakazu palenia papierosów na balkonach. Jak stwierdziła, "mamy tu do czynienia z dwoma wartościami - zdrowiem własnym i innych oraz wolnością".

Wydaje mi się, że jest to zbyt radykalne. Wydaje mi się to bardzo skomplikowane. Nie jestem przekonana, czy jest to możliwe do wprowadzenia - przyznała Minister Zdrowia podczas konferencji.