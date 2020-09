Zalew Koronowski, czyli przedwojenny pomysł w powojennym wydaniu. Dał nam energię

A tak było zanim przegrodzono nurt Brdy, co opisał w 1955 roku Zygmunt Wrześniowski, autor przewodnika pt. „Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego”: „Koło wsi Olszewo las się kończy, coraz liczniejsze są zabudowania. Napotykamy pojedyncze głazy podwodne, później łatwe bystrza. Rzeka zatacza duży łuk ku zachodowi, prąd staje się wolniejszy. Dopływamy do Koronowa i lądujemy przy młynie (przenosić lewą stroną 300 m przez teren młyna”.

Wrześniowski opisał też odcinek wcześniejszy – od Piły Młyn, gdzie dziś nurt Brdy spowalnia i rzeka rozlewa się w Zalewie Koronowskim.

Dla nas najważniejsze jest to, że autor opisał odcinek szlaku Brdy, którego już nie ma – został zalany spiętrzonymi wodami rzeki. Dokładniej nie ma go do tamy w Pieczyskach, bowiem poniżej niej Brda nadal, jak od czasów polodowcowych (ok. 12 tys. lat temu), płynie w głębokiej dolinie do Koronowa i dalej. Tyle, że jest to już tylko odcięte od głównego nurtu starorzecze. Mało w nim wody, ta prawie stoi, ale dzięki temu, że z rzadka pojawiają się tu ludzie, dolina przypomina zaginiony, rządzony tylko przez naturę świat.