Spokojne oblicze Zalewu Koronowskiego. Tak jest w jego północnej części i w stanicy Sokole - Kuźnica Marek Weckwerth

Długi na 36 kilometrów, ale bardzo wąski Zalew Koronowski, to wakacyjne eldorado wszystkich spragnionych bliskości wody mieszkańców północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Teraz niemal wszyscy spieszą na plażę do Pieczysk i w tych okolicach zalewu na wietrze łopocze najwięcej żagli, słychać silniki motorówek. Za to bliżej północnej części tego akwenu wakacyjny gwar jest znacząco mniejszy.