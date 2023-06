Zamek Kiszewski. Warto go zwiedzić w drodze na Kaszuby, nad wielkie jezioro Wdzydze [zdjęcia]

Często jadą tędy turyści z naszego regionu nad wielkie jezioro Wdzydze , zwłaszcza do stanicy wodnej PTTK Wdzydze Kiszewskie.

To nie jedyny związek z naszym regionem, bowiem zamek włączony został w system obronny państwa krzyżackiego przed atakiem z Polski (zwłaszcza od strony Bydgoszczy) wraz innymi strażnicami, w tym z pobudowanymi w Gródku nad Wdą, Jasińcu nad Strugą Graniczną, Tucholi i Świeciu. A to przecież dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie. Tak jak w tamtych czasach, tak i obecnie Kiszewa położona jest na północnym pograniczu Borów Tucholskich.

Zamek Kiszewski leży w powiecie kościerskim w województwie pomorskim, do którego z naszego regionu najlepszy dojazd zapewnia droga wojewódzka nr 214 Warlubie (węzeł autostrady A1) – Łeba. Można też dojechać od strony Tucholi, Chojnic i Czerska, wybierając zasadniczo krajową 22 (Berlinkę), z której z miejscowości Frank skręcamy w lewo na Starą Kiszewę.

Warownia, choć w ruinie, nie jest do zdobycia z marszu (przez turystów oczywiście), bowiem jest własnością prywatną i chęć zwiedzenia trzeba wcześniej telefonicznie uzgodnić. Opłata jest do uzgodnienia.

Wejście musi się odbyć pod opieką właściciela, choćby z tego tytułu, że teren zamku jest oficjalnie i faktycznie terenem prac renowacyjnych (budowlanych). Postępy prac zaczynają robić wrażenie.

To dogodne do obrony miejsce w głębokiej polodowcowej dolinie, w zakolu Wierzycy, wykorzystano już we wczesnym średniowieczu. Zapiski z roku 1269 potwierdzają, że książęta pomorscy wznieśli tu już w X wieku drewniano – ziemny gród warowny.