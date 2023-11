Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. W składzie Anna Gembicka jako minister rolnictwa?

Anna Gembicka jest obecnie wiceministrem w resorcie rolnictwa. Wcześniej sprawowała m.in. funkcję wiceministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wychowała się w Tulibowie, w Krojczynie skończyła szkołę podstawową i gimnazjum a następnie uczęszczała do Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim - marzyła, by zostać prokuratorem. Pierwszy raz kandydowała w roku 2018 do sejmiku kujawsko-pomorskiego. Zabrakło 91 głosów, by dostała mandat.

Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego zapowiedziano na poniedziałek (27 listopada). Uroczystość ma się rozpocząć o godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim.