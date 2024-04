Zarząd Powiatu w Nakle, na pożegnanie, sypnął nagrodami. Uhonorowano twórców kultury i sportowców

Nagroda specjalna trafiła także do rąk Hanny Zawadzkiej-Pleszyńskiej, szefowej Szubińskiej Grupy Plastyków Plama’s.

- Bardzo mnie cieszy, że doceniani są ludzie, którzy drobnymi kroczkami coś osiągają. Bo wiadomo, osiągnięcia sportowe są spektakularne. Gdy staje się na podium na poziomie ogólnopolskim czy europejskim to jest namacalny sukces, który widać natychmiast. Ja takich osiągnięć w sztuce nie mam. Ale przez ponad 30 lat działam współpracując z domem kultury i muzeum. To miłe, że ktoś to zauważa, że ta moja praca jest jednak ważna – komentuje na gorąco pani Hanna.