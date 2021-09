Zasłabnięcie i ewakuacja w Kowalewie Pomorskim. Wykryto czad

To miał być normalny wyjazd do zasłabnięcia. Ratownicy mają takich wiele w trakcie dyżurów.

- Już po wejściu do mieszkania nasz mały czujnik (detektor wykrywania m.in. CO) zaczyna szaleć. To CZAD. Ewakuacja mieszkańców, wietrzenie pomieszczeń i wezwanie straży pożarnej. Pacjentka trafiła na SOR z objawami zatrucia tlenkiem węgla – informuje Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W akcji ratunkowej uczestniczył ZRM "P" Kowalewo Pomorskie oraz OSP Kowalewo Pomorskie.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Powstaje m.in. przy niepełnym spalaniu paliw, ale także plastiku, gdy brakuje tlenu. Szczególnie jest niebezpieczny w szczelnych pomieszczeniach i tam, gdzie jest kiepska wentylacja. Czad dostaje się do organizmu człowieka przez układ oddechowy. Jeśli doszło do zatrucia, pierwszą pomocą jest zapewnienie poszkodowanemu dostępu do świeżego powietrza. Czad wykryć go można za pomocą czujki. Są one tanie, ceny są już na poziomie około 30 zł.