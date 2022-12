Ceny za egzaminy na prawo jazdy idą w górę. Takie będą stawki w Kujawsko-Pomorskiem

Będzie drożej, ale nie kosmicznie

Opłata za egzamin praktyczny w zakresie uprawnień kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem, nie może przekroczyć 200 zł (teraz jest to 140 zł, na T – 170 zł, B+E – 200). W zakresie egzaminów na cięższe pojazdy, czyli B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E, opłata nie będzie mogła przekroczyć 250 zł (teraz jest 200 zł, C+E 245 zł, ale w tym przypadku jest to opłata za cały egzamin).