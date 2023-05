Zawiązują się owoce truskawki. Na takie szkodniki musisz uważać

W sklepach i na targowiskach są już pierwsze truskawki. Eksperci podpowiadają, że można wydłużyć owocowanie truskawek.

- Dojrzałe owoce można zbierać od początku czerwca do drugiej połowy lipca, a w przypadku odmian powtarzających owocowanie – do pierwszych przymrozków jesiennych. Można także wydłużyć okres owocowania odmian tradycyjnych przez uprawę sterowaną na przyspieszony lub opóźniony zbiór owoców (także pod osłonami) - podaje dr Agnieszka Masny z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Termin owocowania zależy od odmiany. Wpływa też ona na odporność roślin na choroby. - Dlatego do zakładania plantacji należy używać tylko kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, wolnego od chorób oraz szkodników i spełniającego określone normy jakościowe. Dowodem na to jest paszport roślinny wydawany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla każdej partii sadzonek (rośliny, pęczka, skrzynki, palety itp.), trafiającej do sprzedaży. Zakładanie nowych plantacji z użyciem zdrowych sadzonek pozwala uniknąć występowania trudnych do zwalczania szkodników (np. roztocza truskawkowca czy nicieni), a także chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych (np. zgnilizna korony truskawki, antraknoza i werticilioza) - zaleca ekspertka.