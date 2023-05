Zawisza Bydgoszcz i Astoria Bydgoszcz z medalami w Pucharze Świata na poznańskiej Malcie

Doskonały występ zanotowały kajakarki. Podopieczne Tomasza Kryka pięciokrotnie stawały na podium. Bezkonkurencyjna okazała się dwójka Helena Wiśniewska (Zawisza) - Martyna Klatt. Ubiegłoroczne młodzieżowe mistrzynie świata i Europy najpierw okazały się najlepsze w sprincie na 200 m, a następnie na olimpijskim dystansie 500 m wyprzedzając o 0,2 sekundy aktualne mistrzynie świata i Europy Annę Puławską - Karolinę Naja. W czwórkach na 500 m Puławska z Nają oraz Adrianną Kąkol i Dominiką Putto (Zawisza) wróciły na zwycięską ścieżkę (w Szeged Polki były 6.). Mistrzynie świata pewnie wygrały finałowy bieg przed Niemkami, Holenderkami i Chinkami. Zwycięstwo w K-1 200 m zanotowała kolejna kajakarka Zawiszy Katarzyna Kołodziejczyk. W dwójce na 200 m wraz z Justyną Iskrzycką była czwarta.

- Mamy kłopoty bogactwa, co oczywiście bardzo nas cieszy w perspektywie mistrzostw świata i kwalifikacji olimpijskich, lecz mamy dylemat, kto ma wystąpić w rozpoczynających się 21 czerwca igrzyskach europejskich - zdradza Maciej Juhnke, bydgoski trener kadry młodzieżowej, ściśle współpracujący z trenerem Krykiem. - Do Krakowa możemy zabrać bowiem tylko pięć kajakarek, a mamy ich znacznie więcej. Mamy do rozpatrzenia trzy warianty. Do czwartku, gdyż w piątek musi być przesłane zgłoszenie, trener kadry podejmie ostateczną decyzję - tłumaczy Juhnke.