Zawisza Bydgoszcz - Unia Drobex Solec Kujawski. Mamy zapis relacji na żywo meczu

Zawisza Bydgoszcz - Unia Drobex Solec Kujawski 5:1 (0:0)

Bramki: Jakub Bojas (15), Kamil Włodyka (26), Krystian Sanocki (30), Adam Paliwoda (60), Patryk Urbanski (90+2) - Vahe Mnatsakanyan (58)

Zawisza: Oczkowski - Jaskuła (78. Nowak), Paliwoda, Urbański, Sławek - Sanocki (67. Chachuła), Młynarczyk, Włodyka, Sobieralski (67. Serwach), Rugowski (74. Sacharuk) - Bojas (74. Okuniewicz).

Unia: Skowroński - Witkowski, Mnatsakanyan, Szymański - Pachnik (46. Krawczenko), Kępczyński (46. Babiarz), Rakowski, Mielcarek, Woźny - Ataman, Waszkiewicz (79. Szapowałow).

Koniec meczu. Dziękujemy za uwagę. Niebawem galeria zdjęć z meczu oraz kibiców na trybunach

90+2 - I kolejny korner dla bydgoszczan. Tym razem już wykonany bardzo dobrze. Celną główką wynik podwyższa na 5:1 Urbański

90+1 - Jeszcze jeden róg dla Zawiszy. Goście radzą sobie z dośrodkowaniem

90 - Sędzia dolicza trzy minuty

79 - Zmiana w Unii Drobex: Szapowałow za Krawczenkę

78 - Wożny wywalczył róg dla Unii. Jednocześnie zmiana w Zawiszy. Nowak zastępuje Jaskułę.

74 - Kolejne dwie zmiany w Zawiszy. Zeszli Rugowski i Bojas, których zastąpili Sacharuk i Okuniewicz.

71 - Strzelał Rugowski, ale prosto w Skowrońskiego

67 - Dwie zmiany w Zawiszy. Boisko opuścili Sobieralski i Sanocki, który zastąpili Chachuła i Serwach

63 - Wolny dla Zawiszy. Strzał Urbańskiego ląduje w murze obrońców Unii Drobex

60 - Błyskawiczna odpowiedź Zawiszy. Wynik podwyższa Paliwoda.

58 - Solecczanie zdobywają bramkę. Mnatsakanyan wykorzystał nieporozumienie bramkarza oraz obrońcy Zawiszy i posłał piłkę dol bramki

55 - Żółta kartka dla Paliwody za faul

46 - Drugą połowę rozpoczęli gospodarze. Dwie zmiany w Unii. Zeszli Pachnik i Kępczyński, których zastąpili Krawczenko i Babiarz

Przerwa. W pierwszej połowie było to jednostronne spotkanie. Goście nie stworzyli sobie żadnej okazji do zdobycia bramki. Zawiszanie dominują i praktycznie wykorzystali wszystkie swoje okazje strzeleckie. Z relacją wracamy za około kwadrans

45 - Sędzia dolicza jedną minutę

39 - Po akcji Rugowskiego Zawisza ma kolejny róg. Obrońcy Unii Drobex radzą sobie z dośrodkowaniem

30 - Zawiszanie nie zamierzają zwalniać tempa. Gola strzela Sanocki

26 - Zawisza prowadzi już 2:0. Niebiesko-czarni wyszli z kontrą. Włodyka popędził sam na bramkę Skowrońskiego i nie zmarnował okazji, chociaż bramkarz Unii Drobex zdołał dotknąć piłkę

25 - Pierwszy róg dla Unii. Rozegrany krótko, bez zagrożenia

18 - Żółta kartka dla Szymańskiego

17 - Bojas mógł podwyższyć na 2:0, ale po jego strzale Skowroński odbija piłkę nogą. Z dobitką nikt nie zdążył

15 - Zawisza obejmuje prowadzenie. Najlepiej pod bramką Unii znajduje się doświadczony Bojas i z bliska posyła piłkę do siatki

12 - Pierwszy strzał buegoszczan. Po ziemi na wślizgu uderzał Włodyka, ale obok słupka

4 - Pierwszy rzut rożny dlka Zawiszy. Po dośrodkowaniu faul dla Unii

1 - Rozpoczęli goście

Witamy ze stadionu przy ul. Gdańskiej gdzie już za moment rozpocznie się mecz.