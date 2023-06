Zbigniew Leszczyński, Zooleszcz Bydgoszcz: - Ludzie tak kochają dziś zwierzęta, że trudno im sprostać, jako klientom Agnieszka Domka-Rybka

Coraz więcej osób kocha zwierzęta. Jak to przekłada się na Pana biznes? - Kiedyś śmialiśmy się z Anglików, że ich miłość do zwierząt jest czasem większa ja do własnych dzieci. W Polsce zaczyna być podobnie. Trzeba wymyślać coraz to nowsze kolekcje dla zwierząt, by zadowolić klientów - powiedział nam Zbigniew Leszczyński, właściciel Zooleszcz sp. z o. o. Bydgoszcz, laureat "Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2022".