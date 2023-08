Chełmiński Ursus chce zacząć od nowa. Pomóc ma program "Polityka Nowej Szansy"

- Od tego czasu było wiele spotkań zarządu Ursusa z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu, w części z nich brałem udział – mówi minister Krzysztof Szczucki. - Agencja zadeklarowała, że przychylnie spojrzy na wniosek Ursusa i rozpatrzy go jak najszybciej. Jednak wszystkie wymagane kryteria prawne muszą zostać spełnione. Dokument musi być dobrze przygotowany, a jest skomplikowany. Ma on gwarantować pomyślne wdrożenie wszystkiego, co w nim zawarte. Chodzi o to, aby pieniądze państwowe nie poszły na marne.