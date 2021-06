Zderzenie aut na DK nr 10, w rejonie Solca Kujawskiego. Z kolei na DK nr 5 dacia wjechała w drzewo [zdjęcia]

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Ratownicy na DK nr 10 wezwani zostali w czwartek 24 czerwca około godz. 11. - Do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego z samochodem dostawczym – informują strażacy z OSP Solec Kujawski, którzy ruszyli uczestnikom zdarzenia na ratunek.

W wypadku ranne zostały trzy osoby, w tym jeden z kierowców, który został uwięziony w pojeździe. By go uwolnić strażacy użyć musieli sprzętu hydraulicznego. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Krajowa „10” na czas działań była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Solec Kujawski.

Na DK nr 5 także niebezpiecznie

W czwartek 24 czerwca interwencja strażaków konieczna także w owianej złą sławą Alei Dębowej w Borównie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca auta osobowego marki Dacia Dokker nie dostosował prędkości do warunków pogodowych. Pojazd uderzył w drzewo. Na miejscu działali strażacy z Dobrcza i Bydgoszczy. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.