Zębów nie musisz leczyć prywatnie. Za te usługi stomatologa i tak często zapłaci NFZ. Za dorosłych i dzieci

- Jak wiadomo, w wyniku zatrzymanych zębów, właśnie głównie ósemek, dochodzi do stłoczenia pozostałych zębów. Żeby były proste, konieczne były te zabiegi. W prywatnym gabinecie usłyszałam, że jedna ósemka do koszt od 350 do 600 zł, a my musieliśmy usunąć cztery. Przypadkiem dowiedziałam się, że można to zrobić na NFZ. Umówiliśmy się z chirurgiem szczękowym, ósemki, po kolei, z miesięcznym odstępem czasu, zostały usunięte. Jestem bardzo zadowolona z tych zabiegów, no i to sporo pieniędzy do przodu. Wiem, że wiele osób nosi aparaty i mają zalecenia o usunięciu jakiś zębów i może nie wiedzą, że mogą to zrobić na NFZ. To im podpowiadam! - dodaje bydgoszczanka.