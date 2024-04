Żeglarze i motorowodniacy nie wypłyną na razie z Bydgoszczy na Wisłę. Ruszył remont śluzy Czersko Polskie

Informacja pojawiła się w komunikacie nawigacyjnym 14/2024 z 4 kwietnia 2024 r. "ze względu na naprawę uszczelnienia klapy głowy górnej śluzy Czersko Polskie, zostanie ona zamknięta w dniach od 11.04.2024 r. do 12.05.2024 r."

Zastąpiła śluzę Brdyujście

Utrudnień w żegludze u progu sezonu turystycznego i w każdej sytuacji awaryjnej możnaby uniknąć, gdyby funkcjonowała znajdująca się w sąsiedztwie stara, ale gruntownie zrewitalizowana śluza Brdyujście. Ta została oddana do użytku w roku 1879, a z użytku została ostatecznie wyłączona w roku 2022.

Po remoncie, który pochłonął 7,1 mln zł, została "zaczopowana" od górnej wody, czyli od strony Toru Regatowego, szandorami (to rodzaj poprzecznych belek, które odcinają napływ wody). Od dolnej wody, ze strony Wisły, wrota śluzy są otwarte, co umożliwia wpływanie do środka kajakarzom i oglądanie komory śluzowej.