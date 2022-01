Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” wystąpi i zaśpiewa na azjatyckim festiwalu w Omanie

Zespół znad Brdy wystąpi w Omanie

Trwają ostatnie przygotowania do Festiwalu Oman World Folk Music Festiwal 2022, który odbędzie się w Royal Opera House Muscat - głównym miejscu dla sztuki i kultury muzycznej w Omanie. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 13 lutego 2022. Artyści zaprezentują polski folk, a przede wszystkim kulturę kujawską.

To nie jedyny zagraniczny wyjazd, który planuje "Ziemia Bydgoska". Wcześniej, 05 lutego Zespół znad Brdy będzie reprezentować Polskę i region na EXPO Dubaj 2020. Wystawa ze względu na pandemię COVID-19 została przesunięta na okres od 01 października do 31 marca 2022 roku. To już drugi występ "Ziemi Bydgoskiej" na EXPO. Pierwszy był w Szanghaju w 2010 roku.