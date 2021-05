Zimna wiosna zagraża owocom w Europie, sadownicy szacują straty. Ceny jabłek na początku maja 2021

Nie takiej pogody oczekują sadownicy, których drzewa owocowe zaczynają kwitnienie. Aby uchronić drzewa i przyszłe zbiory, niektórzy rozpalają ogniska w sadach. To jednak czasochłonne, energochłonne i generuje koszty. Trudne do realizacji na dużych powierzchniach. Zimna wiosna może zredukować jesienne zbiory w Europie.

Prognoza dla zbiorów owoców na 2021

– Zapowiada się szczególny rok, patrząc na to, co zadziało się w ostatnich dniach w zachodniej Europie i na południu. Szacunki strat są przerażające, natomiast optymistyczne pod kątem polskiej produkcji. Oby tylko nasza produkcja nie została zmrożona w maju, to będzie dobrze – wyjaśnia Emilia Lewandowska z Fruit-Group, członek Unii Owocowej.

Jak donosi stowarzyszenie Unia Owocowa, Europejskie kraje zalała fala chłodu, co miało destrukcyjny wpływ na tereny sadownicze. Przymrozki dotknęły m.in.