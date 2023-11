Zjazd Twórców Ludowych w Toruniu. Muzeum Etnograficzne gościło twórców z Kujaw i Pomorza [zdjęcia, wideo]

W toruńskim ME zorganizowano 45. Zjazd Twórców Ludowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Było to pierwsze spotkanie w takim gronie po trzyletniej przerwie związanej z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego COVID. Wcześniej wydarzenia te odbywały się w Żninie, podczas "Jesieni na Pałukach".

Nagrody - Medale "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis"

Medale z okazji Roku Kopernika w województwie kujawsko-pomorskim

Podsumowanie konkursu dla twórców ludowych

Podczas XLV Zjazdu Twórców Ludowych osiemdziesięciu pięciu twórców otrzymało nagrody pieniężne na łączną kwotę prawie 70 tys. złotych. Były to nagrody specjalne, pierwsze, drugie i trzecie oraz nagrody za całokształt twórczości.

Uhonorowani zostali twórcy z Kujaw, Pałuk, Borów Tucholskich, Ziemi Chełmińskiej.

Marszałek województwa Piotr Całbecki, który od Zygmunta Kędzierskiego otrzymał piękną rzeźbę Anioła Stróża i świętego Ambrożego z pszczołami, powiedział m.in.:

- Poprzez taką działalność jak wasza, wzmacniamy jedność naszego regionu. Wyobraźmy sobie nasze województwo bez twórców ludowych. Bylibyśmy ludźmi bardzo ubogimi, nie potrafilibyśmy odnieść się do naszych korzeni.

Muzycznie wydarzenie ubogacił koncert zespołu Kłopocianie. Grupa występuje od 2008 roku, prowadzi ją Jolanta Kubiak, a jego kierownikiem artystycznym jest Janusz Kmieć. W swoim dorobku zespół ma cztery płyty.

Zjazd Twórców Ludowych prowadził Tomasz Gronet, były dyrektor Żnińskiego Domu Kultury, miłośnik i znawca sztuki ludowej.

W uzupełnieniu: Był to zjazd, który od początku jego istnienia odbywał się rokrocznie w Żninie, podczas wrześniowej "Jesieni na Pałukach". Teraz zorganizowano go w ME w Toruniu. Czy wróci do Żnina? Czas pokaże.