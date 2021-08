- Zjednoczeni, nie podzieleni Polacy zatriumfowali - powiedział wicewojewoda Józef Ramlau podczas obchodów 101. rocznicy Bitwy pod Brodnicą

101. rocznica Bitwy pod Brodnicą, największej bitwy wojny polsko-bolszewickiej

W środę, 18 sierpnia 2021 r. minęła 101. rocznica Bitwy pod Brodnicą, uważanej za najważniejszą bitwę stoczoną na Pomorzu w wojnie polsko-bolszewickiej. Najpierw Brodnica została zajęta przez bolszewików 15 sierpnia, ale dzięki sprawnemu dowodzeniu płk. Witolda Aleksandrowicza i ppłk. Ignacego Mielżyńskiego 18 sierpnia oddziały polskie liczące 2,5 tys. żołnierzy pokonały po kilku godzinach walk przeważające liczebnie wojska bolszewickie w liczbie ok. 4 tys. Dzięki zwycięstwu Polaków wojska bolszewickie zmuszone zostały do przejścia granicy pruskiej, zostały odcięte od rosyjskich sił głównych oraz nie zdołały przedrzeć się do Warszawy. Kolejnego dnia, 19 sierpnia wojska polskie wyzwoliły Lidzbark Welski, a 20 sierpnia Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie i Lubawę.

Podczas obchodów 101. rocznicy bitwy na Cmentarzu Wojskowym w Lasku Miejskim w Brodnicy starosta brodnicki Piotr Boiński w skrócie przypomniał historię zwycięskiej Bitwy pod Brodnicą, gdy siły polskie wyparły bolszewików spod Czekanowa, Najmowa, Małk, Mszana, Niewierza i Brodnicy. Przypomniał, że podczas walk o Brodnicę poległo ok. 50 żołnierzy Wojska Polskiego, a ponad 300 zostało rannych. Na Cmentarzu Wojskowym w Lasku Miejskim w Brodnicy pochowano 35 polskich żołnierzy.