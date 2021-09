Złodziej z Brodnicy oszukał sprzedawcę. Podczas prywatnych zakupów rozpoznał go policjant

Kilka dni temu w jednym z brodnickich sklepów spożywczych mężczyzna poprosił ekspedientkę o sprzedanie trzech paczek papierosów, po czym oddał je, mówiąc, że zapomniał karty. Jak się okazało, oddał inne paczki, wypchane gazetami, ale gdy ekspedientka to zauważyła, mężczyzny nie było już w sklepie.

Sprawa została zgłoszona policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Kilka dni później policjant wydziału kryminalnego przeglądający wcześniej wizerunek złodzieja na nagraniu ze sklepowego monitoringu w czasie wolnym od służby, podczas robienia zakupów w jednej z brodnickich placówek handlowych, rozpoznał przed sklepem złodzieja.

- Funkcjonariusz zatrzymał 41-latka i powiadomił policjantów pełniących służbę, którzy przetransportowali oszusta do komendy. 41-letni brodniczanin jeszcze wczoraj (23.09.) usłyszał zarzut oszustwa, za co odpowie przed sądem. Przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności