Zmiana organizacji ruchu w Chełmnie. Rusza modernizacja ul. Poprzecznej i Rycerskiej

- Obecnie oczekujemy na dokonanie poprawek przez wykonawców wymienianych sieci infrastruktury podziemnej i na zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, która zapewni przejazd przez miasto oraz dostęp do posesji w trakcie realizacji robót - dodaje Piotr Murawski. - Musimy mieć jasność, że prace w ciągu ul. Wodnej to tak naprawdę budowa drogi od podstaw. Jezdnia zostanie rozebrana w całości, następnie zostanie ułożona nowa podbudowa (z kruszywa), której obecnie nie ma, ze względu na co obserwujemy liczne problemy związane np. z przenoszeniem drgań z drogi na kamienice. Ułożenie stosownej podbudowy powinno zredukować to zjawisko. Następnie zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kamienia. Zakres pracy jest podobny do tego, który obserwowaliśmy w narożniku ul. Dominikańskiej oraz Klasztornej (przy Klasztorze), a kilka lat temu na ul. Grudziądzkiej. Prosimy mieć na uwadze, że ułożenie nawierzchni kamiennej to prace ręczne – brukarskie.