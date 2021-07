Zmiany w programie Czyste Powietrze. Na co nie będzie dotacji od 1.07.2021? Najaktywniejsze gminy z Kujawsko-Pomorskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od uruchomienia programu Czyste Powietrze do 25 czerwca 2021 odnotował blisko 267 tys. złożonych wniosków na kwotę dofinansowania prawie 4,7 mld zł. W ciągu tygodnia 19-25 czerwca Polacy złożyli kolejnych 3 400 wniosków. Do tej pory podpisano 214,7 tys. umów, wypłaconych zostało do 25 czerwca 1,7 mld zł.

Te gminy najaktywniej korzystają z programu Czyste Powietrze

NFOŚiGW wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym opublikowali ranking pokazujący aktywność gmin w programie. Wśród najaktywniejszych gmin dominuje województwo śląskie (16 z pierwszej dwudziestki gmin).

Kujawsko-Pomorskie pojawia się dopiero na 33. miejscu i znajduje się tam miasto Wąbrzeźno (24 złożone wnioski), kolejną gminą z regionu jest Nakło nad Notecią - 44. miejsce w 100 najaktywniejszych gminach (57 złożonych wniosków), następnie gmina Skępe w powiecie lipnowskim - 49. miejsce, 33 złożone wnioski.