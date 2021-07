Maszyny coraz droższe i końca podwyżek nie widać. Między innymi przez bardzo drogą stal

- Dziś musimy złożyć zamówienie na plastikowe komponenty i elektronikę z Włoch, by móc otrzymać je przed końcem stycznia przyszłego roku! - powiedział 30 czerwca Seweryn Borkowski, prezes Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” w Brześciu Kujawskim. - W dodatku nawet nie mamy pewności, jaka będzie ostateczna cena. Podobnie jest z innymi dostawcami. Czasami cena zmienia się z dnia na dzień, chociaż kilka tygodni wcześniej była mowa o niższej stawce.

- Nas te podwyżki denerwują tak samo jak rolników - dodał prezes brzeskiej fabryki. - W tym roku musieliśmy podnieść ceny niektórych maszyn o 10-15 proc., ale musimy też zrealizować zamówienia z zagwarantowaną ceną z listopada i grudnia minionego roku, a ponosimy znacznie wyższe koszty. Bardzo podrożały surowce, podzespoły i jeszcze jest ogromny problem, żeby je kupić. W listopadzie ubr. jego fabryka zamówiła elementy stalowe z Indii: - Zapłaciliśmy, ale do tej pory nie dotarły. Ciągle słyszymy, że kontener stoi w porcie i czeka na załadunek. Musieliśmy zrobić zakupy gdzie indziej.

Rolników te wahania cen bardzo dotknęły. - Niektóre maszyny od ubiegłego roku podrożały nawet o trzydzieści procent! - mówił gospodarz z pow. nakielskiego podczas ostatnich targów w Minikowie. - To jest skandal! Widocznie każdy chce na nas zarobić.

- Rzeczywiście, w ostatnim czasie obserwujemy wzrosty cen maszyn i urządzeń rolniczych - twierdzi Michał Spaczyński, wiceprezes zarządu - dyrektor zarządzający Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. - Jest to podyktowane kilkoma czynnikami. Wraz z początkiem pandemii nastąpił istotny wzrost kursów głównych walut, więc importerzy w ślad za tym musieli skorygować swoje cenniki, ale nie tylko oni.

Dodaje, że rodzimi producenci często importują podzespoły do produkcji , a więc i maszyny produkowane w naszym kraju podrożały: - Kolejnym czynnikiem mającym bardzo istotny wpływ na wzrosty cen maszyn jest ogromny wzrost cen surowców, przede wszystkim stali, plastiku i miedzi oraz ich ograniczona dostępność.

Kolejne podwyżki? To możliwe

Michał Spaczyński podkreśla, że z tak dużymi wahaniami cen, niemal wszystkich surowców nie mieliśmy do czynienia od dawna: - Dodatkowym problemem jest dostępność podzespołów, gdyż wiele fabryk na świecie ma problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb w komponenty niezbędne do wytworzenia danego elementu. Na cenę maszyn ma również wpływ drożejąca energia oraz koszty pracy. Niestety, wszystkie te czynniki razem bardzo niekorzystanie wpływają na stabilność cen maszyn rolniczych i należy się spodziewać dalszych podwyżek ze strony producentów, gdyż muszą oni reagować na znaczącą inflację przemysłową, z którą mamy obecnie do czynienia niemal na całym świecie.