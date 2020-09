Znamy finalistki Miss Startu PGE Ekstraligi [zdjęcia]

Magdalena Orkiszewska z Motoru Lublin, Zuzanna Pless z MrGarden GKM Grudziądz, Kamila Szczeszek z Falubazu Zielona Góra i Dominika Woźniak z Betard Sparty Wrocław - to finalistki konkursu Miss Startu PGE Ekstraligi. Te cztery dziewczyny będą walczyć o tytuł i nagrody. Finał rozpocznie się 10 września o godz. 12:00 i potrwa do 15 września do godz. 12:00. Głosowanie będzie odbywało się na tych samych zasadach co eliminacje i półfinał, a głosy będą liczone od nowa. Zobaczcie zdjęcia finalistek na kolejnych slajdach -> -> ->

Speedway Ekstraliga