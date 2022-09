Znana bydgoska restauracja będzie zamknięta. Zjemy tam tylko do końca września 2022 [stanowisko firmy]

Restauracja Maestra to połączenie trzydziestoletniego doświadczenia w gastronomii i organizacji imprez z pasją do wykwintnej i nietuzinkowej kuchni. Tu każde danie swą nazwą, a często i historią oraz dobranymi składnikami, nawiązuje do wystawianych na deskach Opery Nova oper, operetek, musicali i spektakli. Wyjątkowy klimat Opery odczuwalny jest tu zresztą na każdym kroku.