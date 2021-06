Żnin. Jeszcze w tym roku w Żninie gotowy będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla mieszkańców powiatu i okolic

Na czwartej kondygnacji, gdzie dotrzemy windą, a wejście zorganizowano od ulicy Dąbrowskiego (nieopodal siedziby straży pożarnej), znajdziemy wszystko, co niezbędne ciężko chorym.

Nic dziwnego - inwestycja pochłonęła 12 milionów złotych. Z tego 8 mln to dofinansowanie unijne, a 4 mln zł wkład własny spółki Pallmed - tej samej, która cieszy się dobrą opinią z prowadzenia NZOZ Sue Ryder w Bydgoszczy.

Wśród budowlańców krąży opinia, że to jedna z nowocześniejszych tego typu placówek opiekuńczo - leczniczych w województwie.

- Mamy porównanie do tego, co widzieliśmy w innych placówkach. W Żninie zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań. Tu naprawdę będzie się czym chwalić, jeśli chodzi o wyposażenie obiektu.

Po tym, co zobaczyliśmy, można tylko powiedzieć: czekamy na otwarcie i przyjęcie pierwszych chorych już w styczniu 2022 roku. Bo przecież dla nich to zostało stworzone. No właśnie!

Jak pisaliśmy wcześniej, żniński ZOL powstał w dużej mierze dzięki unijnemu wsparciu. Ale i był odpowiedzią spółki Pallmed - specjalizującej się w takich usługach - na zapotrzebowanie zgłaszane przez resort zdrowia. W przeciwnym razie nikt by się na tak wielką inwestycję nie zdecydował.

Szkopuł w tym, że ten sam Pallmed zgłasza teraz obawy, czy w ogóle otrzyma na usługi medyczne w żnińskim ZOL-u kontrakt z NFZ-u.