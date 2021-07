Żniwa 2021 - w Polsce niż młócą. Jaka wilgotność w jęczmieniu ozimym? [zdjęcia]

Cena za zboże na początku zniw 2021

Cena za tonę jęczmienia konsumpcyjnego na początku lipca 2021 wynosi w regionie od 720 do 780 zł, za paszowy skupy oferują od 700 do 840 zł/t, pokazują notowania Kujawsko-Pomorksiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Stawka za pszenicę paszową to w ostatnich dniach 850-950 zł/t, konsumpcyjną: 890-950 zł/t. Na pszenżyto na terenie Kujaw i Pomorza płaci się 700-840 zł/t, a żyto paszowe 600-750 zł/t.

Wilgotność jęczmienia ozimego na początku żniw 2021

W piątek 9 lipca rolnik z Podlaskiego pisze, że jego jęczmień miał 9% wilgotności, inny z tego samego województwa i tego samego dnia - 12,5%. W Małopolsce wilgotnościomierz wskazał 12,3%.

